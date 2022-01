Traffico Roma del 18-01-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento zona est del raccordo anulare conintenso in carreggiata interna rallentamenti e code tra Porta die la Tiburtina in precedenza un incidente sulla via Flaminiae code tra via di Grottarossa il bivio per Tor di Quinto mentre sulla tangenziale si rallenta all’altezza della via Salaria sull’olimpicaverso la zona disagi sia lungo via Leone XIII sia in via Anastasio II alle 10 manifestazione a Trastevere in piazza Bernardino da Feltre possibili ripercussioni sul viale Palmiro Togliatti rallentamenti in zona Don Bosco in via delle Capannelle verso l’appia in zona Casal Bernocchi invece un incidente sulla via Ostiense smog oggi il blocco per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia ...