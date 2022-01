“Sono positiva all’Escherichia coli: è rischioso in gravidanza?” (Di martedì 18 gennaio 2022) Salve dottore, Sono al quinto mese di gravidanza. Al tampone cervicale è stata accertata la positività all’E.coli con sensibilità all’Amoxicillina + ac.Clavulanico. Il tampone era risultato già positivo nei mesi precedenti per due volte e ho già praticato la terapia con Augmentin e Cefixoral come da antibiogramma. Devo preoccuparmi per la persistenza della positività? Ho avuto due interruzioni di gravidanza al IV e al V mese di gravidanza, e dopo è arrivata la prima gravidanza conclusasi felicemente (per quanto con parto indotto alla 38° settimana per lieve incremento degli acidi biliari e travaglio prolungato per induzione farmacologica ripetuta del parto naturale). Grazie L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Salve dottore,al quinto mese di. Al tampone cervicale è stata accertata la positività all’E.con sensibilità all’Amoxicillina + ac.Clavulanico. Il tampone era risultato già positivo nei mesi precedenti per due volte e ho già praticato la terapia con Augmentin e Cefixoral come da antibiogramma. Devo preoccuparmi per la persistenza della positività? Ho avuto due interruzioni dial IV e al V mese di, e dopo è arrivata la primaconclusasi felicemente (per quanto con parto indotto alla 38° settimana per lieve incremento degli acidi biliari e travaglio prolungato per induzione farmacologica ripetuta del parto naturale). Grazie L'articolo proviene daOnLine.

