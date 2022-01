Silenzio tombale a seguito dell’esplosione: “L’isola non esiste più” (Di martedì 18 gennaio 2022) Le isole di Tonga sono praticamente sparite dopo la nuova eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Hàapa e dallo tsnunami. Con l'aeroporto avvolto dalla cenere, senza internet, in black-out elettrico, le linee telefoniche interrotte e i cavi sottomarini spezzati, il piccolo arcipelago del Pacifico è tagliato fuori dal mondo: nessuna comunicazione è partita dalle isole, nessuna comunicazione le ha raggiunte. E la carenza di acqua potabile, oltre che i veleni delle ceneri, fanno temere per una possibile crisi umanitaria. Stato di emergenza dopo l'esplosione del vulcano L'Alto Commissario ad interim della Nuova Zelanda a Tonga, Peter Lund, ha comunicato che il governo locale ha dichiarato lo stato di emergenza. Non è ancora chiara l'entità dei danni e delle vittime (al momento si parla di 3 morti, solo uno confermato). Il Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc), con sede ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) Le isole di Tonga sono praticamente sparite dopo la nuova eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Hàapa e dallo tsnunami. Con l'aeroporto avvolto dalla cenere, senza internet, in black-out elettrico, le linee telefoniche interrotte e i cavi sottomarini spezzati, il piccolo arcipelago del Pacifico è tagliato fuori dal mondo: nessuna comunicazione è partita dalle isole, nessuna comunicazione le ha raggiunte. E la carenza di acqua potabile, oltre che i veleni delle ceneri, fanno temere per una possibile crisi umanitaria. Stato di emergenza dopo l'esplosione del vulcano L'Alto Commissario ad interim della Nuova Zelanda a Tonga, Peter Lund, ha comunicato che il governo locale ha dichiarato lo stato di emergenza. Non è ancora chiara l'entità dei danni e delle vittime (al momento si parla di 3 morti, solo uno confermato). Il Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc), con sede ...

Advertising

giovannisalvest : @g_lascala Avvocato noi non più giovincelli siamo abituati da anni però un tempo c'era il grande Capitano Rivera a… - arimar66 : @sasettu11 Be oggi un silenzio tombale - Margher15167689 : @lefrasidiosho Pensa dove vivo io 1000 anime, 150 contagiati e contatti in quarantena. Il silenzio tombale! - uschixx : RT @boh2378: Giucas: 'chi è lesbica?' Lulù:'Sophie sophie è lesbica ' Manuel:'Ecco perché ha così tanti problemi con gli uomini'… ?? IL SIL… - fabioskyblue : @TazEly84 Nulla. Silenzio tombale. Anzi per assurdo più Davide ha detto 'vabbè perché, un po' come me viaggia sola' una cosa così. -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio tombale Belen Rodriguez, "adesso che la mamma...": la frase con cui cancella Antonino, una umiliante pietra tombale Adesso, però, Belen rompe il silenzio e parla della rottura ufficiale con Antonino. In una Ig stories la showgirl argentina scherza con Santiago, che sembra voler fare lo chef. La Rodriguez dice: 'Ma ...

Donate al Comune tre maxi casseforti. Ma da 'scassinare' Orecchio appoggiato allo sportello, silenzio tombale intorno, rotella girata avanti e indietro, nella speranza di trovare la combinazione giusta per far scattare la serratura. E aprire la cassaforte. Confidando che dentro vi sia un ...

Capodanno in musica, Federica Panicucci in imbarazzo. Rovazzi, il silenzio tombale in teatro Liberoquotidiano.it Adesso, però, Belen rompe ile parla della rottura ufficiale con Antonino. In una Ig stories la showgirl argentina scherza con Santiago, che sembra voler fare lo chef. La Rodriguez dice: 'Ma ...Orecchio appoggiato allo sportello,intorno, rotella girata avanti e indietro, nella speranza di trovare la combinazione giusta per far scattare la serratura. E aprire la cassaforte. Confidando che dentro vi sia un ...