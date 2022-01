Ristoratore condannato all' ergastolo per il duplice omicidio dei due badanti scomparsi a Siracusa

Leggi su agi

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Il gup del Tribunale dihaall'Giampiero Riccioli, 51 anni, ilno accusato deldi 2campani, Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni. Le due vittime sparirono nella primavera del 2014, qualche giorno dopo essere arrivati aper rispondere a un annuncio di lavoro pubblicato dall'imputato per l'assistenza all'anziano padre nella sua villa, in contrada Tivoli, alla periferia sud di. I loro corpi non furono mai trovati e la procura di, che aveva indagato il, presentò richiesta di archiviazione al gip del Tribunale dima circa un ...