Ragazzino 14enne picchiava e perseguitava i coetanei | arrestato e portato in carcere a Torino

Advertising

_Paul_Atreides : @faberskj Inarrivabili. Sia le sensazioni odierne che quelle vissute all'epoca. Ed ero appena un ragazzino brufoloso 14enne ?? - Cosenza2punto0 : Ritrovato sano e salvo il ragazzino 14enne scomparso da San Giovanni in Fiore ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino 14enne

Leggo.it

Le indagini dei militari, coordinate dal sostituto procuratore Francesca Sussarellu del Tribunale per i minorenni, sono partite da una aggressione a undi 15 anni a novembre allo skate park ...Al rifiuto della vittima, illo aveva spintonato e aggredito. Ilera riuscito a scappare solo grazie all'intervento di alcuni passanti e aveva allertato il 112. Nel frattempo, l'...A 14 anni era diventato il terrore dei coetanei che aggrediva per rapinarli e, quando si rifiutavano di consegnargli soldi e cellulari, iniziava a perseguitarli. I carabinieri della stazione ...Mahroon era uscita di casa per fare degli acquisti nel quartiere a Lahore, in Pakistan, quando il vicino musulmano l'ha sequestrata ...