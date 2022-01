Quirinale. Salvini, ultimatum a Berlusconi. "Numeri chiari o un altro candidato" (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Capitano: il nome entro lunedì. L'obiettivo è evitare che il Cav pensi di ritirarsi per poi dare lui le carte di ANTONELLA COPPARI Articolo Quirinale, positivi al Covid non possono votare. Per no ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Capitano: il nome entro lunedì. L'obiettivo è evitare che il Cav pensi di ritirarsi per poi dare lui le carte di ANTONELLA COPPARI Articolo, positivi al Covid non possono votare. Per no ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - Agenzia_Ansa : 'Prima che si cominci a votare la settimana prossima'. Così Salvini rispondendo alla domanda sulla deadline per la… - repubblica : Quirinale, Salvini pensa a un piano B: 'La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente' - Lopinionista : Quirinale: Salvini, 'La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente' - a70199617 : #E MELONI E SALVINI CONTINUANO AD OFFENDERE REGGENDO IL MOCCOLO AL PREGIUDICATO Quirinale, ex presidenti Consulta… -