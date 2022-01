Qualiano | positivo si allontana da casa per uscire con gli amici | nei guai 21enne

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Non rispetta la quaranta, cui è sottoposto perché, e va in giro con gli. Succede a, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato undel posto per inosservanza alle disposizioni normative per il contenimento del fenomeno epidemico.sidapercon gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.