Nuovi leak sul prossimo OnePlus Nord CE 2, in arrivo entro poco tempo (Di martedì 18 gennaio 2022) Presto verrà lanciato anche il medio-gamma OnePlus Nord CE 2, che sappiamo arriverà in Europa con a bordo Android 12. Come riportato da @TechInsiderBlog su Twitter, il device avrà 8GB di RAM e 128GB di storage interno, ed in due varianti cromatiche, vale a dire la più classica Gray Mirror e la più sgargiante Bahama Blue. Potrebbe anche esserci una terza colorazione, che forse arriverà più tardi e magari non per il mercato europeo. @TechInsiderBlog conferma anche l'arrivo del OnePlus 10 Pro, che verrà reso disponibile nelle configurazioni con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e 12GB di RAM con 256GB di storage, e nelle colorazioni Emerald Forest e Volcanic Black (già viste durante la presentazione del dispositivo in Cina). TechInsider Exclusive:We obtained retail information of the upcoming ...

