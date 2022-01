Nek: «A 50 anni merito di godermi ogni singolo momento» (Di martedì 18 gennaio 2022) Un grave incidente, la prospettiva di un futuro senza musica. La paura, l’attesa, la voglia di condividere i suoi pensieri e il grande cambiamento interiore di questi ultimi due anni. Filippo Neviani si racconta nel libro A mani nude viaggiando tra i ricordi di una carriera multiplatino che a cinquant’anni va celebrata Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) Un grave incidente, la prospettiva di un futuro senza musica. La paura, l’attesa, la voglia di condividere i suoi pensieri e il grande cambiamento interiore di questi ultimi due. Filippo Neviani si racconta nel libro A mani nude viaggiando tra i ricordi di una carriera multiplatino che a cinquant’va celebrata

