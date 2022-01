Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, quando finisce un amore: 'Ci siamo separati' (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita . Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita . Ci impegniamo a proseguire cone amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - fanpage : È finita tra #MichelleHunziker e Tomaso Trussardi: dopo 10 anni insieme la coppia ha annunciato la separazione - cinasil1 : RT @thelucediaries: non so come dirvelo senza essere troppo scortese: a noi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si siano lasciati non… - rebus_il : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI -