Messi | dalla Spagna | “La moglie infelice a Parigi | rimpiange Barcellona”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Leosi è trasferito in estate al Paris Saint-Germain ma lasembra non gradire la vitana. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, Antonela Roccuzzo sarebbe insoddisfatta della nuova vita a, tra il brutto tempo e lingua non facile da imparare. La famigliaabita in una grande casa, in una zona esclusiva della città, ma questo sembra non bastare a vivere serenamente. La compagna della Pulce vorrebbe tornare in Catalogna e starebbe facendo pressioni al calciatore affinché provi a tornare al. Ma secondo il The Sun,ha intenzione di onorare il suo contratto con il PSG, che scadrà nel 2023. SportFace.