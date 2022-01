(Di martedì 18 gennaio 2022) Ladiè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 durante l’ultima puntata e ha stupito il pubblico per il suo atteggiamento. Infatti anziché limitarsi ad una visita di circostanza e restare neutra rispetto al gioco all’interno della casa, è intervenuta nelle varie dinamiche dando consigli allae influenzando i suoi rapporti. Scopriamo cos’è successo e di chi ha parlato Valeria Pasciuti. Le parole della mamma diValeria Pasciuti arriva nella casa del GF VIP dal giardino, come tutti gli ospiti, mentre laè freezata. Così ha il tempo di iniziare a parlare lei e svelarle qualcosa di importante: “Sono venuta qua per darti una carica, forza, apri i tuoi occhioni che da un po’ li hai chiusi, negli ultimi giorni li stai ...

Advertising

Malvy34087444 : RT @ChihuaQueen: giacomo contro la madre di sophie ???? #gfvip #gfvip6 #jessvip - tuttopuntotv : La madre di Sophie Codegoni distrugge l’amicizia tra la figlia e Jessica #GFVip6 #GFVip #sophiecodegoni #jessvip… - kikinouri : @noemiarcuri La purezza d'animo di quando appoggiava la sorella che ha scritto cose false su Manila ? Questa sera l… - pattydiffusa : @houseoft_stark Sophie è solo falsa come le due euro in carta. Si stupisce che Jessica la voti dp che quella bulla… - MaryPayne9444 : RT @MontegrandeS: La madre di Sophie aspirava a diventare famosa, e invece ha appena fatto la figura della poraccia! #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : madre Sophie

(Voto 6) Valeria Pasciuti Vs Jessica Selassiè "Falsa con"/ "Spese troppe parole con te" ... L'attrice ha parlato della sua infanzia segnata da un padre violente che picchiava la'ho ...A dare la mazzata finale a questo legame tra le due gieffine c'ha pensato ladiCodegoni, che ieri è entrata nella casa del GF Vip ed ha messo in guardia sua figlia da Jessica. Soleil ...Jessica Selassie in lacrime nel post puntata dopo le parole della mamma di Sophie Codegoni Ieri sera la mamma di Sophie ...Esto son todos los datos que se saben del estreno de la serie "How I Met Your Father", el spin-off de la recordada "How I Met Your Mother", a través de Hulu. La nueva producción, protagonizada por Hil ...