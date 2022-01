Bronzetti-Barty in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Lucia Bronzetti sfiderà Ashleigh Barty al secondo turno degli Australian Open 2022. La tennista azzurra, dopo aver superato le qualificazioni, si è imposta anche al suo debutto nel main draw di uno slam, guadagnandosi un palcoscenico molto importante. Affronterà infatti la numero uno del mondo e padrona di casa Barty. Vincere appare oggettivamente impossibile, ma nel tennis mai dire mai. Ciò che conta è godersi l’esperienza e cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla propria avversaria, sperando di raccogliere il più possibile. Tra le due ci sono 141 posizioni di differenza nel ranking, e di conseguenza nessun precedente. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Luciasfiderà Ashleighal secondo turno degli. La tennista azzurra, dopo aver superato le qualificazioni, si è imposta anche al suo debutto nel main draw di uno slam, guadagnandosi un palcoscenico molto importante. Affronterà infatti la numero uno del mondo e padrona di casa. Vincere appare oggettivamente impossibile, ma nel tennis mai dire mai. Ciò che conta è godersi l’esperienza e cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla propria avversaria, sperando di raccogliere il più possibile. Tra le due ci sono 141 posizioni di differenza nel ranking, e di conseguenza nessun precedente. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra ...

