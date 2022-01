Australian Open | come cambia il tabellone di Jannik Sinner dopo il forfait di Casper Ruud

(Di martedì 18 gennaio 2022)non giocherà gli2022. Il norvegese si è procurato un infortunio alla caviglia in allenamento ed è stato costretto alancora prima di scendere in campo. Esce di scena dunque l’ottava testa di serie del torneo maschile e soprattutto un possibile avversario di. Ildell’altoatesinonotevolmente ed ora l’azzurro ha davvero una grande chance di potersi spingere almeno fino ai quarti. La notizia del ritiro diè arrivata conche era in campo contro il portoghese Joao Sousa, ma proprio il norvegese rappresentava un duro ostacolo nel cammino del nativo di San Candido. Al posto diè subentrato il russo Roman ...

di Redazione Sport Cadono al primo turno Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno deglicon un'altra prova di forza. Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, numero 11 del seeding, piega Joao Sousa 6 - 4 7 - 5 6 - 1 in poco più di 2 ore e si assicura con un ace ad uscire la ...Finisce 6 - 4 6 - 1 Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno deglicon un'altra prova di forza . Il 20enne altoatesino piega Joao Sousa 6 - 4 7 - 5 6 - 1 in poco più di 2 ore e incamera la quarta vittoria consecutiva nel torneo australiano. Il ...Ma Jannik Sinner, si sa, è sempre stato un atleta precoce. In tutto e in tutti i sensi. Leggi anche: Australian Open, quel forfait che ha stravolto il tabellone di Sinner Contro il portoghese Joao ...Debutto con vittoria per Jannik Sinner agli Australian Open 2022. L'altoatesino ha sconfitto il portoghese Joao Sousa con il punteggio 6-4 7-5 6-1 in due ore e nove minuti di gioco e ha strappato il p ...