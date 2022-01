Australian Open 2022 | Travaglia strappa un set a Bautista Agut | out anche Cecchinato e Mager

Leggi su sportface

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sono stati sconfitti tutti e tre gli italiani impegnati nella notte al primo turno dell’. Impegni proibitivi per tutti e pronostici della vigilia che, purtroppo, sono stati rispettati. Sfortunato fin dal sorteggio, Gianlucaha fatto il possibile contro Andrey Rublev ma è stato sconfitto per 6-3 6-2 6-2. In poco meno di un’ora e mezza di gioco, il russo ha archiviato la pratica, staccando il pass per il secondo turno. Ha vinto qualche games in più, ma l’epilogo è stato lo stessoper Marco. Il tennista palermitano si è arreso per 6-4 7-5 7-6(0) a Philipp Kohlschreiber, vittorioso dopo due ore e dieci minuti. Gli unici rimpianti per l’azzurro sono nel terzo parziale, dove ha avuto un set point sul 5-4. Ha fatto leggermente meglio Stefano ...