Australian Open 2022: Musetti si arrende a De Minaur in quattro set (Di martedì 18 gennaio 2022) Niente da dare per Lorenzo Musetti. Il giovane azzurro è stato sconfitto nel match d’esordio degli Australian Open 2022 da Alex De Minaur (3-6 6-3 6-0 6-3) dopo una battaglia durata quattro set. Non una bella prestazione del tennista di Carrara, che dopo aver conquistato il primo set entra in un momento di enorme difficoltà arrendendosi al 3-1. Nel prossimo turno l’Australiano incontrerà Majchrzak. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Parte male il match per Musetti che nel terzo game del primo set subisce un break (2-1) concedendo all’Australiano di alllungare successivamente sul 3-1. De Minaur regala ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Niente da dare per Lorenzo. Il giovane azzurro è stato sconfitto nel match d’esordio deglida Alex De(3-6 6-3 6-0 6-3) dopo una battaglia durataset. Non una bella prestazione del tennista di Carrara, che dopo aver conquistato il primo set entra in un momento di enorme difficoltàndosi al 3-1. Nel prossimo turno l’o incontrerà Majchrzak. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Parte male il match perche nel terzo game del primo set subisce un break (2-1) concedendo all’o di alllungare successivamente sul 3-1. Deregala ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - DavidPuente : Con l'uscita del No vax Djokovic, viene diffuso un vecchio video per sostenere che la tennista Dalila Jakupovic si… - henryAverydue : RT @VisioneTv: Gli Australian Open proseguono sempre peggio: la tennista Voracova trattata come una criminale, atleti e raccattapalle che c… - TeoBon1978 : RT @VisioneTv: Gli Australian Open proseguono sempre peggio: la tennista Voracova trattata come una criminale, atleti e raccattapalle che c… -