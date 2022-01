Agriturismi, Coldiretti: 30 mila visitatori in meno nel 2021 con ripresa contagi. Ora sostegni (Di martedì 18 gennaio 2022) Con la ripresa dei contagi si segnala una situazione difficile in agriturismo dopo che il 2021 si è chiuso con quasi un milione di arrivi in meno rispetto al prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo delle presenze degli stranieri ma anche degli italiani. E’ quanto emerge da un primo bilancio della Coldiretti sulla base delle indicazioni di Terranostra che evidenza la necessità di sostegni di fronte ad una situazione di sofferenza sia per l’alloggio che la ristorazione. In Campania si stimano mancati arrivi e cancellazioni per circa 30 mila visitatori nei circa 700 Agriturismi presenti nelle cinque province. “La tenuta delle presenze nei mesi estivi non è stata certo sufficiente a colmare i pesanti vuoi degli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) Con ladeisi segnala una situazione difficile in agriturismo dopo che ilsi è chiuso con quasi un milione di arrivi inrispetto al prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo delle presenze degli stranieri ma anche degli italiani. E’ quanto emerge da un primo bilancio dellasulla base delle indicazioni di Terranostra che evidenza la necessità didi fronte ad una situazione di sofferenza sia per l’alloggio che la ristorazione. In Campania si stimano mancati arrivi e cancellazioni per circa 30nei circa 700presenti nelle cinque province. “La tenuta delle presenze nei mesi estivi non è stata certo sufficiente a colmare i pesanti vuoi degli ...

Advertising

ItaliaaTavola : #Alberghi e #agriturismi, la grande #crisi: crollano le presenze in campagna e nelle città d'arte Coldiretti segna… - lavocediasti : Coldiretti lancia l’allarme per il forte calo turistico negli agriturismi - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: In arrivo contributi per gli agriturismi pisani - horottoilvetro : RT @coldiretti: Covid, Coldiretti: 'Crack da 20 miliardi per ristoranti e agriturismi nel 2021' - GrossetoNotizie : Covid: -56,1% di presenze di stranieri negli agriturismi maremmani -