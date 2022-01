Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ E’ MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, INDICATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA-FIUMICINO PUNTI CRITICI DA SEGNALARE LE CODE SULLA FLAMINIA DA VIA BERENDSON A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA PALOMBARESE PER LAVORI CHE IMPONCONO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SONO CODE TRA VIA LIGURIA E VIAPONZA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANDIAMO NEL VITERBESE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE TARQUINIENSE ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE DOGANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER ...