Verso Qatar 2022, arriva la decisione a sorpresa della FIFA! (Di lunedì 17 gennaio 2022) arriva un’importantissima novità in vista dei playoff relativi ai Mondiali del 2022, infatti la FIFA ha accolto positivamente la richiesta pervenuta dalla UEFA ed ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti, proprio in vista dei playoff. A beneficiarne sarà proprio l’Italia di Mister Mancini, che il 24 marzo a Palermo ospiterà la Macedonia del Nord e che battendo i macedoni affronterebbe in finale il 29 marzo la vincente del match tra Portogallo e Turchia e aveva diversi calciatori in diffida. Italia Playoff FIFAGli azzurri salvati dalla diffida Una buonissima notizia per gli Azzurri che tra le loro fila contavano ben dieci calciatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali. Mancini può ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022)un’importantissima novità in vista dei playoff relativi ai Mondiali del, infatti la FIFA ha accolto positivamente la richiesta pervenuta dalla UEFA ed ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti, proprio in vista dei playoff. A beneficiarne sarà proprio l’Italia di Mister Mancini, che il 24 marzo a Palermo ospiterà la Macedonia del Nord e che battendo i macedoni affronterebbe in finale il 29 marzo la vincente del match tra Portogallo e Turchia e aveva diversi calciatori in diffida. Italia Playoff FIFAGli azzurri salvati dalla diffida Una buonissima notizia per gli Azzurri che tra le loro fila contavano ben dieci calciatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali. Mancini può ...

Advertising

OdeonZ__ : Dalla Svizzera: Infantino già verso il Mondiale, si è trasferito in Qatar - sportli26181512 : Dalla Svizzera: Infantino già verso il Mondiale, si è trasferito in Qatar: Dalla Svizzera: Infantino già verso il M… - pelmilan : I giocatori allenati di Pioli e staff hanno una carriera piu breve del previsto, uno come Theo,Tonali o Leao verso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - Verso Qatar 2022, Ronaldo: 'Per il Portogallo la strada è difficile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Verso Qatar 2022, Ronaldo: 'Per il Portogallo la strada è difficile' -