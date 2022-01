Uomini e Donne LIVE: il cavaliere torna all’attacco. La scelta della dama è spiazzante (Di lunedì 17 gennaio 2022) Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. La storica dama torna di nuovo sotto i riflettori e rivede una vecchia conoscenza. Ida torna a sorridere. Maria introduce l’ingresso di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Primo appuntamentosettimana con. La storicadi nuovo sotto i riflettori e rivede una vecchia conoscenza. Idaa sorridere. Maria introduce l’ingresso di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - pugbt : RT @CislTaBr: #Ust @gianfr_solazzo Con #CosimoPanarelli una @pugbt con donne e uomini depositari di esperienze e valori importanti per l’i… - _fiorucci : RT @Mauro26739276: @robersperanza @Anna302478978 Stai iniettando un siero genico sperimentale di cui non si conoscono gli effetti a lungo t… -