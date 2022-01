“Un’amica si è tagliata i capelli per non sembrare femmina e giocare”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Bisma Amjad gioca a cricket ed è stata scelta per la squadra della Coppa del Mondo under 19 del Pakistan: il suo sogno è entrare nella nazionale ea livello mondiale. Tuttavia, non è così semplice, per una donna. Amjad, 19 anni, ha raccontato al Guardian la difficile condizione delle donne che praticano sport, in un Paese conservatore come il Pakistan. Da sempre discriminate e relegate ai margini della società, le donne pakistane stanno cercando di appropriarsi dei loro spazi. La pandemia, però, ha complicato ulteriormente le cose: “I ragazzi giocavano a cricket anche durante la pandemia“, racconta Bisma Amjad al Guardian, “ma il movimento delle ragazze era limitato e non potevamoaffatto. Non avevo altra scelta che vestirmi da uomo e allenarmi con loro.si è...