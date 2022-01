TIM spegnerà la rete 3G ad aprile, ecco chi deve cambiare SIM o smartphone (Di lunedì 17 gennaio 2022) TIM ha annunciato l'avvio del procedimento che porterà allo spegnimento definitivo della rete 3G nel corso del mese di aprile, costringendo così alcuni utenti a cambiare smartphone o SIM all'interno del telefono. Come già successo con Vodafone, i clienti che hanno un vecchio cellulare 3G, chi ha un modello 4G di primissima generazione e chi possiede ancora una SIM da 128K dovrà prepararsi a cambiare scheda o cellulare per poter continuare ad usufruire della rete TIM – praticamente nullo l'impatto sugli operatori che si appoggiano a quest'ultima visto che nella stragrande maggioranza dei casi si parla soltanto dell'uso della rete 4G (come nel caso di Coop Voce o altri operatori mobili virtuali). Lo spegnimento della rete non sarà istantaneo ma ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) TIM ha annunciato l'avvio del procedimento che porterà allo spegnimento definitivo della3G nel corso del mese di, costringendo così alcuni utenti ao SIM all'interno del telefono. Come già successo con Vodafone, i clienti che hanno un vecchio cellulare 3G, chi ha un modello 4G di primissima generazione e chi possiede ancora una SIM da 128K dovrà prepararsi ascheda o cellulare per poter continuare ad usufruire dellaTIM – praticamente nullo l'impatto sugli operatori che si appoggiano a quest'ultima visto che nella stragrande maggioranza dei casi si parla soltanto dell'uso della4G (come nel caso di Coop Voce o altri operatori mobili virtuali). Lo spegnimento dellanon sarà istantaneo ma ...

Advertising

andfranchini : Tim spegnerà la rete 3G: cosa cambia per gli utenti - infoitscienza : Tim spegnerà la rete 3G: cosa cambia per gli utenti - Brunofolli : RT @melamorsicata: Da aprile 2022 TIM spegnerà il segnale 3G. Se il vostro smartphone non supporta il 4G o 5G dovrete cambiarlo o passare a… - melamorsicata : Da aprile 2022 TIM spegnerà il segnale 3G. Se il vostro smartphone non supporta il 4G o 5G dovrete cambiarlo o passare ad altro operatore -