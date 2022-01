Test: trova la coccinella nel bosco, sei un mito se ci riesci (Di lunedì 17 gennaio 2022) Test: trova la coccinella nascosta nel bosco. Sfodera le tue abilità visive e mentali. Devi essere rapido! Hai solo 5 secondi a disposizione. Test: trova la coccinella nel boscoUn nuovo Test visivo che sta avendo molto seguito sul web. È diventato virale per la sua complessità. Gli utenti si stanno cimentando con questa nuova sfida difficilissima che richiede una particolare concentrazione e delle spiccate capacità visive. Cercate di stare molto attenti ai dettagli! Mettetevi alla prova anche voi e non abbiate paura di confrontavi con sfide del genere, si tratta di semplici passatempo. LEGGI ANCHE —> Doc 2-nelle tue mani: Tutto quello che non sai della fiction Lo scopo principale è quello far divertire. Ricordate, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022)lanascosta nel. Sfodera le tue abilità visive e mentali. Devi essere rapido! Hai solo 5 secondi a disposizione.lanelUn nuovovisivo che sta avendo molto seguito sul web. È diventato virale per la sua complessità. Gli utenti si stanno cimentando con questa nuova sfida difficilissima che richiede una particolare concentrazione e delle spiccate capacità visive. Cercate di stare molto attenti ai dettagli! Mettetevi alla prova anche voi e non abbiate paura di confrontavi con sfide del genere, si tratta di semplici passatempo. LEGGI ANCHE —> Doc 2-nelle tue mani: Tutto quello che non sai della fiction Lo scopo principale è quello far divertire. Ricordate, ...

Advertising

baldassa : @lucaxx85 @lud_pills @OpencovidM @Di_SPACE_Lauro Ci sarebbe un altro caveat: se calcoli specificità e sensibilità a… - Precipizia : RT @fatina909: ????????????? SHONI simpatica socievole e vispa volpina di 4 anni, circa 5 kg. Per motivi familiari viene ceduta, in adozione con… - lara_ugolini : RT @fatina909: ????????????? SHONI simpatica socievole e vispa volpina di 4 anni, circa 5 kg. Per motivi familiari viene ceduta, in adozione con… - Salvato75365316 : RT @Stefanialove_of: TROVA IL NUMERO 1122 SE CI RIESCI IN 15 SECONDI RT altrimenti cuora. (Questo test è veramente difficile voglio vede… - gabrieltoma : @RenatoVenditti1 @drsmoda non si trova un malato in giro. positivi al test farloco si, ma non hanno niente. e poi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Test trova Coronavirus, 5.626 nuovi casi, età media 35 anni. Sono 13 i decessi ...con la variazione rispetto a ieri (3.362 confermati con tampone molecolare e 2.264 da test rapido ... La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...

Colori Regioni, fine quarantena e Green Pass: come possono (nuovamente) cambiare le regole ... con differenze notevoli per chi abita nella zona rossa rispetto a chi si trova in zona arancione o ...il pass ai positivi asintomatici con dose booster e quella di togliere l'obbligo del test al ...

Test: trova i cani senza la medagliette, è praticamente impossibile! Leggilo.org ...con la variazione rispetto a ieri (3.362 confermati con tampone molecolare e 2.264 darapido ... La Toscana sial 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...... con differenze notevoli per chi abita nella zona rossa rispetto a chi siin zona arancione o ...il pass ai positivi asintomatici con dose booster e quella di togliere l'obbligo delal ...