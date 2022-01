Lodi, due cacciatori usano richiami illegali per attirare volatili: denunciati. Avevano amplificato i suoni con casse bluetooth (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volevano attirare alcuni volatili selvatici. Per farlo, due cacciatori del Lodigiano hanno deciso di amplificare i file audio dei richiami che Avevano scaricato da internet, usando una cassa bluetooth. La pratica, però, non è consentita. La polizia è perciò intervenuta sequestrando l’attrezzatura e denunciando entrambi per aver violato la legge 157/1992 che regola l’attività venatoria. La pena prevista per questo tipo di infrazione è un’ammenda di 1000 euro. “Ecco cosa fanno i cacciatori che tanto dicono di amare la natura, che sostengono che la caccia è una pratica nobile e utile”, commenta Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection – La Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Ricorrono a qualsiasi metodo, lecito e illecito, pur di poter fare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volevanoalcuniselvatici. Per farlo, duedelgiano hanno deciso di amplificare i file audio deichescaricato da internet, usando una cassa. La pratica, però, non è consentita. La polizia è perciò intervenuta sequestrando l’attrezzatura e denunciando entrambi per aver violato la legge 157/1992 che regola l’attività venatoria. La pena prevista per questo tipo di infrazione è un’ammenda di 1000 euro. “Ecco cosa fanno iche tanto dicono di amare la natura, che sostengono che la caccia è una pratica nobile e utile”, commenta Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection – La Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Ricorrono a qualsiasi metodo, lecito e illecito, pur di poter fare il ...

