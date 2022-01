LIVE Sonego-Querrey 7-5 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il 2°set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Bella chiusura a rete dell’americano. 40-30 Ace ad uscire di Sonego. 30-15 Querrey sbaglia la volée. 15-15 Dritto vincente di Sonego. 0-15 Primo punto del set per Querrey. 6-3 SECONDO SET PER Sonego! Importantissimo set vinto da Lorenzo Sonego. La partita sembra essere in discesa, ma ora serve subito allungare nel terzo set. 40-A Ancora set point per Sonego. 40-40 Querrey annulla tutto con la prima. 30-40 Set point per Sonego! 30-30 Buon dritto dell’azzurro. 15-15 In rete il rovescio dell’azzurro. 0-15 IL MIRACOLO DI Sonego CON IL RECUPERO AD UNA MANO DI ROVESCIO! Punto della giornata! 5-3 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Bella chiusura a rete dell’americano. 40-30 Ace ad uscire di. 30-15sbaglia la volée. 15-15 Dritto vincente di. 0-15 Primo punto del set per. 6-3 SECONDO SET PER! Importantissimo set vinto da Lorenzo. La partita sembra essere in discesa, ma ora serve subito allungare nel terzo set. 40-A Ancora set point per. 40-40annulla tutto con la prima. 30-40 Set point per! 30-30 Buon dritto del. 15-15 In rete il rovescio del. 0-15 IL MIRACOLO DICON IL RECUPERO AD UNA MANO DI ROVESCIO! Punto della giornata! 5-3 ...

