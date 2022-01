L’esperta Claudia Barberis | “Boom dimissioni ma puntare su skills giuste per svolta carriera”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In Italia, secondo le cifre del ministero del Lavoro riferite al secondo trimestre del 2021, si registra una notevole crescita nel numero didei dipendenti, a seguito di un periodo, quello tra gennaio e marzo 2021, in linea con gli anni precedenti. Tra aprile e giugno 2021, invece, si registrano quasi 500.000(290.000 uomini e 190.000 donne), con un aumento del 37% rispetto ai tre mesi prima. Se si confronta invece il medesimo trimestre del 2020, l’incremento è dell’85%. Da un punto di vista prettamente economico, questo trend potrebbe indicare un mercato in salute, in cui il Covid-19 ha svolto il ruolo del detonatore, aprendo le danze a un proficuo rimescolamento dei ruoli e delle risorse. Ma quali sono glisu cuiin caso di cambio dio ...