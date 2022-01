La valanga di licenziamenti non c'è stata. Grazie ai sussidi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A ridosso delle scadenze del blocco dei- il 30 giugno per l’industria, fine ottobre per le piccole imprese - in molti avevano parlato di un’ecatombe del mondo del lavoro, di un’emorragia di posti legata all’impossibilità per le aziende di allineare la produzione alla manodopera. Non è successo e questo era stato già certificato dalla Banca d’Italia a settembre. Ora la Nota redatta dal ministero del Lavoro, via Nazionale e Anpal, allunga la validità del trend dato che l’analisi registra quello che è successo fino alla fine del 2021. E aggiunge un altro elemento: non solo non c’èla corsa a licenziare, ma non si è tornati nemmeno alla situazione pre crisi. Insomma il numero deiè inferiore rispetto a quello registrato nel 2019 e nei primi due mesi del 2020. Se si prende in considerazione l’intero ...