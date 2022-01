Kofi Kingston: “E’ una delusione non aver avuto il match contro Mustafa Ali” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella giornata di sabato, è stato riportato di come Mustafa Ali abbia espressamente richiesto di lasciare la WWE, cosa da lui stesso confermata. Se questa richiesta dovesse ufficialmente essere accolta, la carriera di Ali verrebbe sicuramente ricordata come una serie di opportunità mancate. Ad esempio, ricordiamo di come il wrestler nel 2018 era proiettato verso un match titolato per il WWE Championship a Wrestlemania 35, piani saltati poi per via di un infortunio. Un match che si scriveva da solo Il posto di Mustafa Ali fu preso da Kofi Kingston, con la nascita della Kofimania, che ebbe il suo momento di gloria proprio vincendo il WWE Championship a Wrestlemania 35 contro Daniel Bryan. Proprio lo stesso Kofi intervistato ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella giornata di sabato, è stato riportato di comeAli abbia espressamente richiesto di lasciare la WWE, cosa da lui stesso confermata. Se questa richiesta dovesse ufficialmente essere accolta, la carriera di Ali verrebbe sicuramente ricordata come una serie di opportunità mancate. Ad esempio, ricordiamo di come il wrestler nel 2018 era proiettato verso untitolato per il WWE Championship a Wrestlemania 35, piani saltati poi per via di un infortunio. Unche si scriveva da solo Il posto diAli fu preso da, con la nascita dellamania, che ebbe il suo momento di gloria proprio vincendo il WWE Championship a Wrestlemania 35Daniel Bryan. Proprio lo stessointervistato ...

