Il singolare ringraziamento di Berrettini dopo la prima vittoria agli Australian Open

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’esordio di Matteonon è stato dei più semplici. Nella notte italiana, infatti, il numero 7 del ranking Atp ha sofferto – e non poco – contro lo statunitense Brandon Nakashima, vincendo in rimonta il suo primo match a Melbourne. Non tanto per colpa della forza dell’avversario (numero 68 al mondo), ma per alcuni problemi fisici che lui stesso ha voluto sintetizzare con una dedica sulla telecamera. Matteo #“IMODIUM! GRAZIE!”#Auspic.twitter.com/E7M5E7BFgp — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 17, 2022 Matteoringrazia Imodiumlasu Nakashima “Imodium grazie”. Questa la scritta lasciata dal tennista italiana sul vetro della telecamera del Melbourne Park ...