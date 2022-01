Grave incidente sulla provinciale, l’auto finisce contro un albero: Giovanni non ha avuto scampo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno scontro terrificante. E purtroppo per Giovanni Eletto, un 58enne originario di Francavilla Fontana (Brindisi), non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma a quanto pare l’auto su cui viaggiava Giovanni si è schiantata contro un’altra macchina. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 e 30 sulla strada statale 603 che collega la città di Francavilla Fontana, nel brindisino, a Carosino, provincia di Taranto. Due, come detto, i mezzi coinvolti: una Renault di colore nero e una Volskwagen di colore grigio. Quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti nel luogo del sinistro l’uomo, un bracciante agricolo della zona, era già senza vita. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno sterrificante. E purtroppo perEletto, un 58enne originario di Francavilla Fontana (Brindisi), non c’è stato nulla da fare. L’è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma a quanto paresu cui viaggiavasi è schiantataun’altra macchina. L’è avvenuto intorno alle 12 e 30strada statale 603 che collega la città di Francavilla Fontana, nel brindisino, a Carosino, provincia di Taranto. Due, come detto, i mezzi coinvolti: una Renault di colore nero e una Volskwagen di colore grigio. Quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti nel luogo del sinistro l’uomo, un bracciante agricolo della zona, era già senza vita. ...

