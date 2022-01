Dybala, gelo con la Juventus: la ferita è fresca e l’Inter si avvicina sempre di più! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paulo Dybala rischia seriamente di non rinnovare più con la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni e soprattutto all’episodio chiave in Juve-Udinese, La Joya è sempre più distante dalla Mole Antonelliana. L’argentino infatti sembrava fosse certo di rinnovare con i bianconeri, l’accordo era stato trovato nell’ormai lontano ottobre. Eppure in questi mesi tutto è cambiato, con la dirigenza juventina che ha voluto prendere tempo: quel tempo di riflessione che può costare molto caro! E l’Inter osserva da molto vicino la vicenda. La Juventus rischia sempre di più l’addio di Dybala: l’Inter mette pressione Dybala, addio, Juventus La Gazzetta dello Sport riporta un’ulteriore aggiornamento sulla questione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paulorischia seriamente di non rinnovare più con la. Stando alle ultime indiscrezioni e soprattutto all’episodio chiave in Juve-Udinese, La Joya èpiù distante dalla Mole Antonelliana. L’argentino infatti sembrava fosse certo di rinnovare con i bianconeri, l’accordo era stato trovato nell’ormai lontano ottobre. Eppure in questi mesi tutto è cambiato, con la dirigenza juventina che ha voluto prendere tempo: quel tempo di riflessione che può costare molto caro! Eosserva da molto vicino la vicenda. Larischiadi più l’addio dimette pressione, addio,La Gazzetta dello Sport riporta un’ulteriore aggiornamento sulla questione ...

FraLauricella : #SportMediaset ?? #CoppaItaliaFrecciarossa Domani #Juvesampdoria Gelo fra #juve e #dybala. L'accordo è pronto da ot… - iachinismo : RT @Pirichello: @matteo_milan91 Quanto risparmi da Dybala? 100? Ne dai 25 alla Fiorentina per Vlahovic Gelo in studio - Pirichello : @matteo_milan91 Quanto risparmi da Dybala? 100? Ne dai 25 alla Fiorentina per Vlahovic Gelo in studio - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, Franco Ordine: “Tra Dybala e la società c’è il gelo… - PasqualeMarian6 : @FrancescoOrdine Analisi perfetta....davvero bravo...nessuno era a conoscenza del gelo tra Dybala e la dirigenza....Saluti da Gigi -