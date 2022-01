Doveva scontare un solo giorno di carcere: trentenne arrestato e portato in cella (Di lunedì 17 gennaio 2022) In carcere per 24 ore . Poi di nuovo fuori. E' quanto successo ad un uomo di 30 anni, un cittadino moldavo con precedenti, che è stato arrestato ieri dalla polizia a Milano per un ordine di ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inper 24 ore . Poi di nuovo fuori. E' quanto successo ad un uomo di 30 anni, un cittadino moldavo con precedenti, che è statoieri dalla polizia a Milano per un ordine di ...

