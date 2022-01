Delia Duran fa una rivelazione hot a Manila sul suo matrimonio con Alex

(Di lunedì 17 gennaio 2022)si è subito ambientata al Grande Fratello Vip. In particolare ha instaurato un bel rapporto conNazzaro e Miriana Trevisan. Proprio all’ex Miss Italia ha raccontato un particolare hot del suo rapporto col maritoBelli stanno insieme da tre anni. La coppia, prima dell’ingresso dinella casa di Cinecittà, non aveva alcun problema, anzi. É stata l’amicizia dicon Soleil a mettere in discussione il loro rapporto, al punto cheha dichiarato al marito che deve riconquistarla, partendo da zero. Questo prima chefacesse il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso. Poi ha varcato la porta rossa. La modella si è subito inserita con i vipponi, ...

Quest'ultimo, al centro delle polemiche 'rosa' per via del triangolo formato con la compagnae Soleil Sorge, non si è mostrato pronto alle risposte. Di fronte ai numerosi errori, Bonolis ...Leggi anche Miriana Trevisan dalla parte diE ancora: "Anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Il mio comportamento non è vergognoso.GF Vip, Jessica Selassiè parla con Delia Duran di Soleil Sorge: "Si mostra un po' str***a" L'ingresso di Delia Duran al GF Vip ha smosso gli equilibri ...Delia Duran si è subito ambientata al Grande Fratello Vip. In particolare ha instaurato un bel rapporto con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Proprio all’ex Miss Italia ha raccontato un particolare ...