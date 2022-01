Dalle 11 in vendita i biglietti per Napoli-Salernitana: i prezzi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dalle ore 11 di questa mattina, come comunicato direttamente dal Napoli sul proprio sito ufficiale, partirà la vendita dei biglietti per la sfida contro la Salernitana. FOTO: Getty – SSC Napoli In base alla normativa vigente per il contenimento della pandemia, gli spettatori presenti al Maradona potranno essere al massimo 5000. Di seguito i prezzi per i settori disponibili: Tribuna Posillipo: €100,00Distinti: €45,00Curve anello superiore: €25,00 Non sono previsti, per questa gara, i biglietti a tariffa ridotta. Si ricorda, inoltre, che per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022)ore 11 di questa mattina, come comunicato direttamente dalsul proprio sito ufficiale, partirà ladeiper la sfida contro la. FOTO: Getty – SSCIn base alla normativa vigente per il contenimento della pandemia, gli spettatori presenti al Maradona potranno essere al massimo 5000. Di seguito iper i settori disponibili: Tribuna Posillipo: €100,00Distinti: €45,00Curve anello superiore: €25,00 Non sono previsti, per questa gara, ia tariffa ridotta. Si ricorda, inoltre, che per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass.

