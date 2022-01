Addio all' iconico mezzo di trasporto Il motivo? Un dipinto sulla fiancata molto particolare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Maxima d’Olanda e Willem-Alexander guarda le foto Carrozza d’oro. I reali d’Olanda non useranno più il Gouden Koets, l’diusato da generazioni per le cerimonie e gli eventi ufficiali. Una scelta che i sovrani Gugliemo Alessandro e Máxima Zorreguieta hanno preso per unben preciso: ilche decora ladella carrozza, intitolato Tribute from the Colonies, richiama il passato coloniale del Paese, con riferimenti alla schiavitù e perfino al razzismo. ...

Advertising

chetempochefa : Addio a #DavidSassoli, il Presidente del Parlamento Europeo si è spento questa notte all’età di 65 anni. - marcoconterio : ?????? Il #ValenciaCF sta per cedere Daniel Wass all'#Atleti e ha un primo obiettivo per il centrocampo: ?? si tratta d… - tigrelt : RT @DavPoggi: Un grave lutto sconvolge la comunità di Carassai.E’ morta all’età di 47 anni Emilia Malavolta. La donna, vaccinata con due d… - mila_lavi : RT @DavPoggi: Regno Unito pronto all’ultimo passo verso il ritorno alla normalità: - regynadeserto : RT @DavPoggi: Un grave lutto sconvolge la comunità di Carassai.E’ morta all’età di 47 anni Emilia Malavolta. La donna, vaccinata con due d… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio all

LaGuida.it

... unin grande stile e un messaggio nascosto David Bowie aveva condiviso la notizia della sua ... In quasi tutti i testi, vi sono chiari riferimenti alla malattia della star e'eventualità di una ...Per giugno è un obiettivo concreto e un giocatore che può fare la differenza, ma occhio anche'... Sul mercato in uscita, anche in caso di undi Castillejo, difficilmente verrebbe trovato un ...Nel 2021 l' Alpine ha raccolto in classifica costruttori 149 punti, piazzandosi al quinto posto in Formula 1. Mentre, per quanto riguarda i piloti, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, confermati per il p ...Scherzando col figlio Santiago, Belen ha confermato la rottura con Spinalbese e smentito le voci di ritorno con Stefano De Martino ...