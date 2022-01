9-1-1: la stagione 5 in arrivo su Disney + (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo essere stata confermata a maggio 2021, ecco in arrivo la stagione 5 su Disney+ di 9-1-1. La serie drammatica poliziesca farà immergere nuovamente il pubblico nel mondo caotico e pericoloso della polizia di Los Angeles, insieme a paramedici e vigili del fuoco. Disponibile in streaming dal 12 Gennaio 2022. 9-1-1: la stagione 5 è in arrivo su Disney +, mentre le precedenti quattro stagioni di 9-1-1 sono già disponibili in streaming su Disney +. La serie televisiva statunitense è stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e prodotta dal 2018. Sullo schermo vediamo tutte le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città immersi tra lavoro e vita privata. Le storie sono drammatiche, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo essere stata confermata a maggio 2021, ecco inla5 su+ di 9-1-1. La serie drammatica poliziesca farà immergere nuovamente il pubblico nel mondo caotico e pericoloso della polizia di Los Angeles, insieme a paramedici e vigili del fuoco. Disponibile in streaming dal 12 Gennaio 2022. 9-1-1: la5 è insu+, mentre le precedenti quattro stagioni di 9-1-1 sono già disponibili in streaming su+. La serie televisiva statunitense è stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e prodotta dal 2018. Sullo schermo vediamo tutte le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città immersi tra lavoro e vita privata. Le storie sono drammatiche, ...

9-1-1: la stagione 5 in arrivo su Disney 9-1-1: la stagione 5 in arrivo su Disney + . In azione la polizia di Los Angeles, paramedici e vigili del fuoco dal 12 Gennaio 2022.

