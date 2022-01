Voleva uccidere un infermiere ma accoltella per errore un altro uomo | 50enne confessa | Un errore medico ci ha rovinato la vita

Advertising

IlFattoNisseno : Italia, voleva uccidere infermiere ma accoltella per errore un altro: fermato - IlMattinoFoggia : Voleva vendicare la disabilità del figlio causata, secondo lui, da un farmaco sperimentale l'uomo che voleva uccide… - telodogratis : Voleva uccidere un infermiere ma accoltella per errore uno sconosciuto: arrestato - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Barletta, voleva uccidere infermiere ma accoltella per errore un altro: fermato - tusciaweb : Voleva uccidere un infermiere, ma sbaglia persona e ferisce un altro Canosa di Puglia - Avrebbe voluto uccidere… -

Ultime Notizie dalla rete : Voleva uccidere

Il 50enneun infermiere per vendetta La stessa fonte riferisce infatti che il 50enne di Canosa di Puglia, fermato dagli agenti del commissariato locale e in arresto per tentato ...Avrebbe volutoun infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario che anni fa aveva causato una grave malattia ad un suo famigliare. Per uno scambio di persona, però, avrebbe accoltellato la ...Il 50enne lo avrebbe colpito improvvisamente al petto con un coltello da caccia dopo un breve scambio di battute, per poi allontanarsi in auto (ANSA) ...L’aggressore, 54 anni, è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio voleva punire un infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario che anni fa aveva causato una grave malattia ad u ...