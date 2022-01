Ultime Notizie Roma del 16-01-2022 ore 18:10 (Di domenica 16 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno state l’informazione in questa domenica 16 gennaio Piacenza Davide Franco Locatelli coordinatore delle CTS ottimista sul contenimento dell’epidemia di coronavirus Certamente dice siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti Per quel che riguarda l’incidenza di infezioni tutta vita la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente e negli ultimi giorni vi sono evidenze di Chiara dice relazione della curva epidemica in linea con quanto osservato in altri paesi del Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri la pressione sulle strutture sanitarie aggiunge Locatelli nelle Ultime settimane è decisamente aumentata Inizio da scongiurare di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal covid questo rischio ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno state l’informazione in questa domenica 16 gennaio Piacenza Davide Franco Locatelli coordinatore delle CTS ottimista sul contenimento dell’epidemia di coronavirus Certamente dice siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti Per quel che riguarda l’incidenza di infezioni tutta vita la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente e negli ultimi giorni vi sono evidenze di Chiara dice relazione della curva epidemica in linea con quanto osservato in altri paesi del Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri la pressione sulle strutture sanitarie aggiunge Locatelli nellesettimane è decisamente aumentata Inizio da scongiurare di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal covid questo rischio ...

