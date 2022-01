Sonia Bruganelli umilia Nathaly Caldonazzo “Mi ha chiesto dei regali” (Di domenica 16 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo da diverse settimane ormai è una delle concorrenti ufficiali del Grande fratello vip 6 e sembra proprio che per lei i guai siano iniziati proprio nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in casa. In questi giorni è stata infatti al centro di diverse dinamiche e polemiche sorte dapprima con Carmen Russo, che è stata eliminata ieri sera dal gioco, e poi ancora con Valeria Marini. La scorsa puntata, andata in onda lo scorso lunedì, sembra che anche Sonia Bruganelli abbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della gieffina. E’ andato in scena infatti, una sorta di scontro tra le due nel corso della puntata e pare che ad u n certo punto le due si siano addirittura chiamate per cognome. Ma cosa è accaduto tra Sonia e la Caldonazzo? Nathaly ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 gennaio 2022)da diverse settimane ormai è una delle concorrenti ufficiali del Grande fratello vip 6 e sembra proprio che per lei i guai siano iniziati proprio nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in casa. In questi giorni è stata infatti al centro di diverse dinamiche e polemiche sorte dapprima con Carmen Russo, che è stata eliminata ieri sera dal gioco, e poi ancora con Valeria Marini. La scorsa puntata, andata in onda lo scorso lunedì, sembra che ancheabbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della gieffina. E’ andato in scena infatti, una sorta di scontro tra le due nel corso della puntata e pare che ad u n certo punto le due si siano addirittura chiamate per cognome. Ma cosa è accaduto trae la...

Advertising

ylepass899 : RT @bisceglia_paolo: Sonia Bruganelli lo saprebbe fare? Non credo. Nathaly is top, Sonia is not. #gfvip - Anna_7_stellare : RT @bisceglia_paolo: Nei peggiori incubi di Sonia Bruganelli. Miriana e Nathaly che ballano sul suo fegato logorato dall'invidia. #GFvip ht… - Chiara200212 : RT @bisceglia_paolo: Nei peggiori incubi di Sonia Bruganelli. Miriana e Nathaly che ballano sul suo fegato logorato dall'invidia. #GFvip ht… - always4x4 : Facendo una ricerca su google nella Bio di Sonia Bruganelli riporta altezza 1.79 ma dove allora @AdrianaVolpeTV quanto è alta 3mt. #gfvip - bisceglia_paolo : Nei peggiori incubi di Sonia Bruganelli. Miriana e Nathaly che ballano sul suo fegato logorato dall'invidia. #GFvip -