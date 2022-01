Serena Enardu sta male: cosa è successo all’ex tronista? (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Enardu sta male, la storia fa preoccupare i fan ancora una volta, che le succede? Già nei giorni scorsi lo aveva annunciato. Serena Enardu sta male, la sua storia su Instagram fa preoccupare ancora: nei giorni precedenti aveva già parlato di un malessere particolare. L’ex compagna di Pago si è fatta strada nel mondo Leggi su youmovies (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta, la storia fa preoccupare i fan ancora una volta, che le succede? Già nei giorni scorsi lo aveva annunciato.sta, la sua storia su Instagram fa preoccupare ancora: nei giorni precedenti aveva già parlato di unssere particolare. L’ex compagna di Pago si è fatta strada nel mondo

Advertising

MonyEmme1 : @GrandeFratello #gfvip Quando fate entrare Serena Enardu così che anche Soleil abbia la sua migliore amica ? Così m… - osarieme4 : Io sento arrivare, a un certo punto, un televoto per fare entrare Alex come fu per Serena Enardu. E rifiutammo pure… - Cristinanirvan1 : #gfvip io chiedo alle fan di miriana onestamente: se fosse entrata serena enardu e soleil facesse la sua migliore a… - zia_ivy : RT @likeirisheyes: @vero__berry Non ho mai provato schifo verso un personaggio come x Miriana. Serena Enardu perdonaci #GFVip - likeirisheyes : @vero__berry Non ho mai provato schifo verso un personaggio come x Miriana. Serena Enardu perdonaci #GFVip -