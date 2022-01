Sassuolo-Verona, Barak: “Sono felice per i miei fantallenatori” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo pericolosi da qualsiasi parte, abbiamo tanti giocatori che posSono fare assist o gol. Tudor mi ha fatto i complimenti ma restano tra di noi. La stagione è lunga, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Facciamo di tutto per arrivare il più in alto possibile, ma non possiamo controllare fattori come infortuni e stanchezza“. Queste le dichiarazioni di Antonin Barak, autore dei tre gol decisivi per la vittoria esterna del Verona sul campo del Sassuolo. La rete di Caprari completa il poker degli scaligeri. Una tripletta che non fa felice solo Barak: “Fantacalcio? Ho guadagnato tanti punti per i miei fantallenatori e Sono molto contento“, ha scherzato ai microfoni di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo pericolosi da qualsiasi parte, abbiamo tanti giocatori che posfare assist o gol. Tudor mi ha fatto i complimenti ma restano tra di noi. La stagione è lunga, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Facciamo di tutto per arrivare il più in alto possibile, ma non possiamo controllare fattori come infortuni e stanchezza“. Queste le dichiarazioni di Antonin, autore dei tre gol decisivi per la vittoria esterna delsul campo del. La rete di Caprari completa il poker degli scaligeri. Una tripletta che non fasolo: “Fantacalcio? Ho guadagnato tanti punti per imolto contento“, ha scherzato ai microfoni di Sky. SportFace.

