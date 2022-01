Roma, studente con il pollice verde: coltivava marijuana in un box auto (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma. E’ accaduto la scorsa notte, precisamente nel quartiere Salario – Trieste. Qui i Carabinieri hanno arrestato uno studente universitario, Romano di 28 anni colto con le mani nel sacco mentre si aggirava nella zona con atteggiamento sospetto. I suoi movimenti lo hanno tradito, alla fine. I militari lo hanno seguito e controllato, proprio perché qualcosa sembrava non andare per il verso giusto. Con fare insolito, infatti, il giovane si aggirava nei pressi di un box auto, entrando ed uscendo quasi compulsivamente. Eccessiva, poi, la premura nel guardarsi intorno durante i suoi movimenti. Leggi anche: Droga a Roma: Rivotril, shaboo, cocaina e molto altro. Ecco i rimedi per la ”quarantena” Il controllo e il ritrovamento a Roma A quel punto i Carabinieri hanno ritenuto opportuno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022). E’ accaduto la scorsa notte, precisamente nel quartiere Salario – Trieste. Qui i Carabinieri hanno arrestato unouniversitario,no di 28 anni colto con le mani nel sacco mentre si aggirava nella zona con atteggiamento sospetto. I suoi movimenti lo hanno tradito, alla fine. I militari lo hanno seguito e controllato, proprio perché qualcosa sembrava non andare per il verso giusto. Con fare insolito, infatti, il giovane si aggirava nei pressi di un box, entrando ed uscendo quasi compulsivamente. Eccessiva, poi, la premura nel guardarsi intorno durante i suoi movimenti. Leggi anche: Droga a: Rivotril, shaboo, cocaina e molto altro. Ecco i rimedi per la ”quarantena” Il controllo e il ritrovamento aA quel punto i Carabinieri hanno ritenuto opportuno ...

