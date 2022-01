Pescara, morto 63enne leader no green pass abruzzesi. Era originario di Taranto Un amico di Luigi Marilli rivolto a no vax: lo avete sulla cosc (Di domenica 16 gennaio 2022) Luigi Marilli, 63enne geometra da tempo residente in Abruzzo, era originario di Taranto. È morto nell’ospedale di Pesxara a causa del corona virus. Era un leader no green pass in Abruzzo. Un uomo definitosi amico di Marilli ha scritto, nel social network, un messaggio in cui fra l’altro contesta no vax: lo avete sulla coscienza. L'articolo Pescara, morto 63enne leader no green pass abruzzesi. Era originario di Taranto <small class="subtitle">Un amico di Luigi ... Leggi su noinotizie (Di domenica 16 gennaio 2022)geometra da tempo residente in Abruzzo, eradi. Ènell’ospedale di Pesxara a causa del corona virus. Era unnoin Abruzzo. Un uomo definitosidiha scritto, nel social network, un messaggio in cui fra l’altro contesta no vax: loienza. L'articolono. Eradi Undi...

Advertising

mrosamalisan : RT @messveneto: Pescara, leader No Vax muore di Covid. Lo sfogo sui social dell'amico: “Seguiva le vostre idee, lo avete sulla coscienza”:… - messveneto : Pescara, leader No Vax muore di Covid. Lo sfogo sui social dell'amico: “Seguiva le vostre idee, lo avete sulla cosc… - asofort : Leader dei #Novax dell’Abruzzo, Luigi Marilli, 63 anni è morto nell’ospedale di Pescara, dove è era ricoverato. E'… - Il_Centro : #Abruzzo #domenica #16gennaio #mortonovaxinAbruzzo #mortonovax #mortoleadernovax #Covid #Coronavirus #Pescara Morto… - pescaranews : E' morto Gino Tagliolini, ex mezz'ala della Pescara Calcio -