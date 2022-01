Mosca taglia il gas e l' Eurozona va in deficit commerciale per la prima volta dal 2014

(Di domenica 16 gennaio 2022) Non succedeva dalche l’andasse in, cioè che il valore delle sue importazioni superasse quello delle sue esportazioni. È accaduto a novembre e la causa è da imputare, indirettamente, al ruolo che la Russia sta giocando nella crisi del gas, con la costante riduzione delle forniture verso l’Unione Europea per ragioni geopolitiche che ha contribuito a farne salire il prezzo. Ma pure alle modalità del funzionamento del mercato europeo. Secondo Eurostat, a novembre l’area euro ha esportato verso il resto del mondo beni per 225,1 miliardi di euro, in aumento del 14,4% rispetto a novembre 2020. Il valore delle importazioni è invece schizzato del 32%, attestandosi a 226,6 miliardi. Risultato: l’ha registrato un disavanzo di 1,5 miliardi di euro negli scambi con il ...

