Mihajlovic in conferenza stampa: “C’è chi dice zero tituli, io dico zero alibi!” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato il match contro il Napoli in conferenza stampa. Le parole di mister Mihajlovic che, per la conferenza stampa, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 16 gennaio 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, ha presentato il match contro il Napoli in. Le parole di misterche, per la, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Bologna-Napoli, Mihajlovic: 'Zero alibi, spero loro vincano tutte le altre. Orsolini out': L'allenatore rossoblù ha… - napolista : #Mihajlovic: «Zero alibi. I positivi al covid sono tutti recuperati» In conferenza: «lo sport insegna l’onestà e n… - zazoomblog : Conferenza stampa Mihajlovic: «Spero il Napoli vinca le prossime. Orsolini non è recuperato» - #Conferenza #stampa… - gilnar76 : MIhajlovic in conferenza: “Tanti assenti, ma saremo in undici e il #Napoli sarà stanchissimo” #Forzanapoli… - zazoomblog : MIhajlovic in conferenza: “Tanti assenti ma saremo in undici e il Napoli sarà stanchissimo” - #MIhajlovic… -