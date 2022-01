Iran: torna in carcere la ricercatrice franco - iraniana (Di domenica 16 gennaio 2022) La ricercatrice franco - Iraniana Fariba Adelkhah è stata nuovamente incarcerata perché non ha rispettato le regole degli arresti domiciliari. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Laiana Fariba Adelkhah è stata nuovamente incarcerata perché non ha rispettato le regole degli arresti domiciliari. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione ...

Iran: Amnesty, scarcerare medico Djalali condannato a morte Amnesty International Italia torna a ribadire la sua richiesta a scarcerare Ahmadreza Djalali, il medico iraniano - svedese condannato a morte in Iran, nel giorno del suo 50esimo compleanno. "Per Ahmadreza Djalali è un drammatico ...

