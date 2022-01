In Gran Bretagna calano ancora contagi, morti e ricoveri (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue nel Regno Unito il calo dei contagi quotidiani da Covid, scesi ulteriormente nelle ultime 24 ore fino a 70.924 secondo i dati ufficiali resi noti oggi su una media settimanale di circa 1,5 milioni di test al giorno: vale a dire il minimo da oltre un mese. In discesa anche i morti, fermi a quota 88 (seppure alleggeriti di domenica da qualche parziale ritardo statistico), e il totale dei ricoveri negli ospedali. Segnali che confermano l’apparente superamento nel Regno dell’ondata di casi alimentati dalla variante Omicron, ottenuto grazie a un’accelerazione record in Europa delle terze dosi booster dei vaccini e senza la reintroduzione di restrizioni pesanti in Inghilterra da parte del governo di Boris Johnson. Il premier appare adesso intenzionato a revocare dal 26 gennaio pure l’indicazione dello smart working generalizzato, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue nel Regno Unito il calo deiquotidiani da Covid, scesi ulteriormente nelle ultime 24 ore fino a 70.924 secondo i dati ufficiali resi noti oggi su una media settimanale di circa 1,5 milioni di test al giorno: vale a dire il minimo da oltre un mese. In discesa anche i, fermi a quota 88 (seppure alleggeriti di domenica da qualche parziale ritardo statistico), e il totale deinegli ospedali. Segnali che confermano l’apparente superamento nel Regno dell’ondata di casi alimentati dalla variante Omicron, ottenuto grazie a un’accelerazione record in Europa delle terze dosi booster dei vaccini e senza la reintroduzione di restrizioni pesanti in Inghilterra da parte del governo di Boris Johnson. Il premier appare adesso intenzionato a revocare dal 26 gennaio pure l’indicazione dello smart working generalizzato, ...

Advertising

NicolaPorro : ??Guarda un po': in Gran Bretagna, c’è qualcuno che ragiona sul #greenpass. Da noi, invece... ?? - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - HuffPostItalia : In Gran Bretagna calano ancora contagi, morti e ricoveri - rolandinoANZIO : RT @durezzadelviver: Nel frattempo, come ci ha detto il mainstream, la Gran Bretagna sta affondando nell'Atlantico. - Ladygalga1 : RT @dannunzioilvate: Crisanti sfancula Bassetti, Amnesty International sfancula il governo, il TAR sfancula Tachipirina e vigile attesa, Ba… -