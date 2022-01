Hockey pista, Serie A1 2022: Forte dei Marmi segna sette gol, bene Valdagno e Correggio (Di domenica 16 gennaio 2022) E’ ripresa questo fine settimana, con la giornata numero 11, la Serie A1 di Hockey su pista 2022, in cui Trissino, Bassano e Follonica non sono scesi in campo (recupereranno il 9 febbraio), mente il risultato più degno di nota è sicuramente il netto 7-0 della GDS Impianti Forte dei Marmi sulla TeamServiceCar Monza. Un’affermazione perentoria quella della compagine toscana, che ci ha messo tre minuti per andare in gol con Pedro Gil, autore di una doppietta come Elia Cinquini e Marti Casas, con il tabellino completato da Lorenzo Giovanetti, al secondo centro in questa stagione. A lasciare punti per strada è stata invece la Engas Vercelli, che in casa della Why Sport Valdagno ha sofferto la tripletta di un sontuoso Davide Motaran, mentre la Bidielle ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) E’ ripresa questo fine settimana, con la giornata numero 11, laA1 disu, in cui Trissino, Bassano e Follonica non sono scesi in campo (recupereranno il 9 febbraio), mente il risultato più degno di nota è sicuramente il netto 7-0 della GDS Impiantideisulla TeamServiceCar Monza. Un’affermazione perentoria quella della compagine toscana, che ci ha messo tre minuti per andare in gol con Pedro Gil, autore di una doppietta come Elia Cinquini e Marti Casas, con il tabellino completato da Lorenzo Giovanetti, al secondo centro in questa stagione. A lasciare punti per strada è stata invece la Engas Vercelli, che in casa della Why Sportha sofferto la tripletta di un sontuoso Davide Motaran, mentre la Bidielle ...

