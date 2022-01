Djokovic, Cattelan: “Ha diritto di non vaccinarsi ma non è un martire” (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic “ha tutto il diritto di decidere se vaccinarsi o meno ma considerarlo un martire o un simbolo è surreale”. Così in un post su Twitter Alessandro Cattelan dopo gli ultimi sviluppi del caso, con il tennista 34enne che verrà espulso dall’Australia. “Rosa Parks è scesa dall’autobus, non si è nascosta sotto il sedile per fregare il conducente”, ha concluso il conduttore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak“ha tutto ildi decidere seo meno ma considerarlo uno un simbolo è surreale”. Così in un post su Twitter Alessandrodopo gli ultimi sviluppi del caso, con il tennista 34enne che verrà espulso dall’Australia. “Rosa Parks è scesa dall’autobus, non si è nascosta sotto il sedile per fregare il conducente”, ha concluso il conduttore. L'articolo proviene da Italia Sera.

