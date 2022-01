C'è posta per te, Teo Mammucari e il dramma segreto: "Perché io e mio fratello non ci parliamo più" (Di domenica 16 gennaio 2022) Il dramma familiare di Teo Mammucari emerge a sorpresa a C'è posta per te. Ospite di Maria De Filippi su Canale 5 insieme agli altri protagonisti di Tu si que vales, i giudici Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, Mammucari ha commentato la storia di Carmine e Francesco, giovani fratelli che hanno perso prematuramente entrambi i genitori. Alle lacrime dietro le quinte di Gerry Scotti ha fatto seguito la toccante confessione di Teo, che ha voluto elogiare Carmine e Francesco sottolineando come, a differenza loro, lui e suo fratello non si parlino da anni. Spiazzate Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, ignare di tutto, che hanno chiesto spiegazioni all'attore 57enne. Mammucari, esploso con lo show "telefonico" e poi vincitore, da concorrente, de Il cantante mascherato, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilfamiliare di Teoemerge a sorpresa a C'èper te. Ospite di Maria De Filippi su Canale 5 insieme agli altri protagonisti di Tu si que vales, i giudici Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi,ha commentato la storia di Carmine e Francesco, giovani fratelli che hanno perso prematuramente entrambi i genitori. Alle lacrime dietro le quinte di Gerry Scotti ha fatto seguito la toccante confessione di Teo, che ha voluto elogiare Carmine e Francesco sottolineando come, a differenza loro, lui e suonon si parlino da anni. Spiazzate Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, ignare di tutto, che hanno chiesto spiegazioni all'attore 57enne., esploso con lo show "telefonico" e poi vincitore, da concorrente, de Il cantante mascherato, ha ...

